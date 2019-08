Jovane ausente do último treino em Alcochete

Hoje às 15:22 Facebook

O extremo Jovane Cabral falhou esta sexta-feira o treino do Sporting, o último na Academia de Alcochete antes do jogo da Supertaça Cândido de Oliveira, e deverá falhar o embate de domingo com o Benfica.

O jogador cabo-verdiano, de 21 anos, ressentiu-se de uma lesão tendinosa na coxa esquerda e falhou a sessão, juntando-se no boletim clínico ao francês Valentin Rosier e ao macedónio Stefan Ristovski, que voltaram a fazer trabalho condicionado no relvado. O argentino Rodrigo Battaglia prossegue a recuperação a uma rotura de ligamentos.

Durante a semana, Jovane Cabral chegou a treinar sem limitações, mas hoje ressentiu-se de um problema físico e é praticamente baixa certa para o duelo com o Benfica, num jogo que vai decorrer no Estádio Algarve (20.45 horas).

Ainda esta sexta-feira, a comitiva leonina viaja até ao Algarve. No sábado, tem uma sessão de treino agendada no palco do encontro, às 10.30 horas, seguida de conferência de imprensa com o treinador Marcel Keizer.

Os leões, terceiros classificados na Liga de 2018/19, discutem o troféu como vencedores da Taça de Portugal na última época, e o Benfica na qualidade de campeão nacional.