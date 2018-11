Jovane e Bas Dost titulares no Sporting frente ao Chaves

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:50 Facebook

O Sporting recebe, este domingo, o Chaves em jogo a contar para a 10.ª jornada da Liga. Jovane Cabral e Bas Dost são as novidades no onze dos leões.

Para o encontro deste domingo, Tiago Fernandes não poderá contar com os lesionados Battaglia e Ristovski. Do lado do Chaves, Nuno André Coelho, também lesionado, não vai a jogo.

No histórico de confrontos entre as duas equipas em Alvalade, o saldo é claramente favorável aos leões, que somam 13 vitórias e três empates em 16 jogos.

Onze do Sporting: Renan, Bruno Gaspar, Coates, Mathieu, Acuña, Bruno Fernandes, Gudelj, Miguel Luís, Jovane, Nani e Bas Dost.

Onze do Chaves: Ricardo, Paulinho, Maras, Marcão, Luís Martins, Bressan, Eustáquio, Gallo, Perdigão, André Luís e Avto.

O pontapé de saída está marcado para as 20 horas. A arbitragem estará a cargo de Tiago Martins (Lisboa). O VAR será Manuel Oliveira (Porto).