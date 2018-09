Jovane e Petrovic titulares no Sporting frente ao Marítimo

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:55 Facebook

O Sporting defronta, este sábado em Alvalade, o Marítimo em jogo a contar para a sexta jornada da liga. Jovane e Petrovic vão a jogo.

Para o encontro deste sábado, José Peseiro não poderá contar com os lesionados Mathieu, Bas Dost e Wendel. Battaglia também ficou de fora da convocatória, assim como Nani. Do lado dos Madeirenses, o castigado Lucas Áfrico é a única baixa.

No histórico de confrontos entre as duas equipas, os leões dominam de forma esmagadora: em 38 jogos no reduto do Sporting, a equipa da casa venceram 28, empataram seis e perderam quatro.

Onze do Sporting: Salin, Ristovski, Coates, André Pinto, Acuña, Gudelj, Petrovic, Jovane, Bruno Fernandes, Raphinha e Montero

Onze do Marítimo: Amir, Bebeto, Marcos Silva, Zainadine, China, Correa, Fabrício Jesus, Jean Cleber, Barrera, Danny e Rodrigo Pinho

O pontapé de saída está marcado para as 21 horas. A arbitragem estará a cargo de Nuno Almeida (Algarve). O videoárbitro será Jorge Sousa (Porto).