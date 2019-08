Jovem adepto partiu o nariz ao tentar alcançar Salah

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 16:59 Facebook

Louis Fowler, um pequeno adepto do Liverpool, foi contra um poste e partiu o nariz ao tentar chamar a atenção de Salah mas, apesar do imprevisto, o jovem acabou por conseguir o que mais queria: uma foto com o ídolo.

É um momento que o pequeno Louis Fowler dificilmente vai esquecer. O jovem adepto do Liverpool viu Salah sair de carro do centro de treinos, em Melwood, e decidiu correr atrás da viatura para poder chamar a atenção do avançado egípcio. Mas acontece que o entusiasmo era tanto que o jovem de 11 anos acabou por ir contra um poste, partindo o nariz.

Ao aperceber-se da situação, Salah voltou para reconfortar o adepto. "Enquanto chamávamos uma ambulância, vimos o Salah a aproximar-se para verificar se o Louis estava bem", disse o pai do pequeno adepto à Sky Sports.

"Obrigada Salah por teres voltado para ver se o meu filho estava bem. Ele adora-te e as dores foram embora no momento em que o abraçaste. És um verdadeiro gentleman", escreveu o pai nas redes sociais.

Uma história com final feliz.