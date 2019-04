Jovem árbitro agredido por pai de um jogador sub-13

Arnaldo Martins Hoje às 09:58 Facebook

Twitter

Partilhar

É o mais recente episódio de violência num jogo de futebol juvenil, neste caso no escalão sub-13. Aconteceu no final do jogo Ídolos da Praça-Alfarim, a contar para a fase final do campeonato distrital, realizado no Campo Municipal do Forte da Bela Vista, em Setúbal.

O pai de um jogador da equipa da casa terá agredido o árbitro, de 17 anos, após o final do jogo. A Polícia de Segurança Pública (PSP) foi chamada ao local e, posteriormente, terá conseguido identificar o agressor.

O caso foi denunciado pelo Núcleo de Árbitros de Setúbal. "Um árbitro jovem, com apenas 17 anos, foi agredido por um pai de um jogador (...) Um ato vil e cobarde que surpreendeu o árbitro pelas costas com uma chapada na cara. Como se terá sentido a criança ao ver o seu pai mostrar este exemplo em frente dos seus companheiros de 12 e 13 anos de idade?", lê-se no comunicado do organismo.