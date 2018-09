Jovem com dificuldades visuais causa emoção em jogo do Palmeiras

Nuno Barbosa Hoje às 17:06 Facebook

A vertente mais solidária do chamado desporto-rei ficou novamente patente, desta vez no Brasil, na sequência do jogo do passado domingo, entre o Palmeiras e o Corinthians (1-0)

Nicolas é um jovem de 11 anos, que tem apenas 10 por cento de visão, mas esse problema não o impede de assistir ao vivo aos jogos do Palmeiras, o clube brasileiro que lhe conquistou o coração.

Este caso não é único, mas no passado domingo, na receção ao Corinthians, para o Brasileirão, o jovem surgiu em destaque na transmissão televisiva e emocionou o Mundo do futebol. As imagens mostravam a mãe, Sílvia Grecco, numa bancada, a relatar-lhe o jogo e logo se tornaram virais, ao ponto de estarem perto de atingir o meio milhão de visualizações.

De acordo com Silvia Grecco, ouvida pela SporTV brasileira, um dos lugares onde Nicolas se sente mais feliz é precisamente no estádio do Palmeiras. O facto de não ver aquilo que está a acontecer não o impede de vibrar perante o que a mãe lhe vai narrando. O ambiente sonoro criado pelo público também o ajuda a perceber o que se vai passando no terreno de jogo.

Ora, ao tomar conhecimento desta história, o Palmeiras tratou de proporcionar um momento de felicidade extrema ao pequeno Nicolas, convidando-o a conhecer melhor o palco do Palmeiras. Esta atitude terá sido um dos melhores "golos" da história daquele clube brasileiro.