Jovens madrugam para receber o Benfica em Beja

Teixeira Correia Hoje às 07:42 Facebook

Twitter

Partilhar

O sol ainda não nasceu. São 6 horas mas muitos são já os jovens na aerogare do Terminal Civil Aeronáutico de Beja (TCBeja) onde o Sport Lisboa e Benfica (SLB) vai aterrar às 7.40 horas vindo dos Estados Unidos (USA).

O Campeão Nacional viaja desde Boston onde participou na Internacional Champions Cup, aterrando nas pistas militares da BA11 que servem a infraestrutura aeroportuária civil.

Na presença nos USA. o Benfica ganhou os três jogos, o último dia quais na noite de domingo, batendo o AC Milan por 1-0, podendo vir a ser vencedor na competição que só termina no próximo sábado.

A direção da Casa do Benfica em Beja apelou aos sócios, adeptos e simpatizantes para comparecerem em massa no TCBeja para manifestarem o apoio à equipa rumo à conquista do título número 39, como Campeão Nacional.

A equipa encarnada repete o ritual do Sporting que na passada quinta-feira que também regressou dos Estados unidos e utilizou o TCBeja.

A limitação de aterragens de voos charters no aeroporto de Lisboa, tem levado a ANA-Aeroportos a desviar as aterragens para Beja.

No início do corrente mês de julho, foi a vez do Birmingham City, equipa da segunda divisão inglesa, a aterrar e deslocar do TCBeja, quando realizou o estágio em Troia.