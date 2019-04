Jovic recorda passagem pelo Benfica: "Foi bastante difícil"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 13:59 Facebook

Twitter

Partilhar

O avançado sérvio Luka Jovic, emprestado pelo Benfica aos alemães do Eintracht Franfurt, recordou esta terça-feira a passagem pelo clube encarnado e considerou que o encontro de quinta-feira, a contar para a Liga Europa, será "especial".

Luka Jovic, cedido pelo Benfica ao Eintracht Franfurt, fez esta terça-feira a antevisão ao encontro de quinta-feira, entre ambas as equipas, a contar para os quartos de final da Liga Europa. O avançado, de 21 anos, mostrou-se satisfeito pelo sorteio ter ditado um regresso à Luz, ainda que considere "difíceis" os primeiros tempos ao serviço do clube encarnado.

"Estou mesmo ansioso por regressar a Lisboa e jogar contra os meus antigos colegas na Luz. Será uma experiência muito especial. Tinha apenas 18 anos quando me mudei para lá e foi bastante difícil, especialmente no início. Mas, não me arrependo de nada, porque fiz parte de um grande clube como o Benfica. Foi uma experiência importante para mim", disse.

Jovic, que no clube encarnado alinhou em 17 jogos pela equipa B e quatro pela principal, considera os encarnados uma equipa "forte tecnicamente": "O Benfica é muito bom tecnicamente. Vai ser difícil, mas podemos passar se jogarmos bem. As nossas hipóteses são 50/50. Se nos esforçarmos até ao limite, podemos bater qualquer um, incluindo o Benfica".

O avançado chegou ao Benfica em 2015/16 e está, pela segunda época consecutiva, cedido pelas águias, no Eintracht Franfurt, onde também alinha Gonçalo Paciência, ex-F. C. Porto. O clube encarnado defronta a equipa alemã na próxima quinta-feira, a partir das 20 horas, no Commerzbank-Arena, na alemanha.