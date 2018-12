Juan Martin Del Potro fora do Open da Austrália em ténis

Hoje às 20:38 Facebook

O argentino Juan Martin Del Potro anunciou hoje que não vai participar no Open da Austrália em ténis, por não estar totalmente recuperado de uma lesão na rótula do joelho direito.

"A minha recuperação segue o seu caminho e direi mais tarde onde poderei fazer o meu regresso à competição. Infelizmente, não será na Austrália. Mas estou contente com os progressos feitos. Bom ano e aproveitem bem", escreveu Del Potro, número cinco mundial, na sua conta no Twitter.

No início de dezembro, Del Potro, de 30 anos, teve de abdicar das ATP Finals, em Londres, devido a esta lesão, que foi contraída na sequência de uma queda durante o Masters 1000 de Xangai, em 11 de outubro, e fica agora impedido de se apresentar no primeiro torneio do Grand Slam de 2019, entre 14 e 27 de janeiro.

O 'gigante' argentino (1,98 m), operado três vezes ao pulso esquerdo em 15 meses, entre 2014 e 2015, chegou em 2018 à final US Open, a segunda num 'major' em toda a sua carreira, e venceu pela primeira vez um Masters 1000, em Indian Wells, além de ter atingido o terceiro lugar na tabela ATP, a sua melhor posição de sempre.

O seu único título do Grand Slam é o do US Open de 2009, depois de bater na final o suíço Roger Federer.