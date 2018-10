Jubas vê multa perdoada e Sporting doa dinheiro ao IPO

JN Ontem às 21:28 Facebook

A mascote do Sporting tinha sido multada por comportamento incorreto no final do jogo com o Marítimo.

O Sporting anunciou que foi retirada a punição de 479 euros inicialmente imposta por comportamento incorreto da mascote do clube de Alvalade, durante a entrevista "superflash" no final do jogo frente ao Marítimo.



Os "leões" tinham lançado um movimento de apoio ao Jubas, assim como de recolha de fundos para pagar a multa. Agora, o Sporting anunciou que vai doar o dinheiro recebido, através de uma plataforma de crowdfunding, à Ala de Crianças do Instituto Português de Oncologia. No total, e até ao momento, foram angariados 768 euros.