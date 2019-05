Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:32 Facebook

Anri Egutidze viveu um momento insólito em Baku: foi desqualificado do Grand Slam depois de ter deixado cair o telemóvel. O judoca português, que tinha estado a ouvir música antes do combate com o sueco Robin Pacek, esqueceu-se de tirar o telemóvel do quimono e foi eliminado apenas 13 segundos após o início do duelo.

Veja o momento: