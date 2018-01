Júlio César regressa ao Flamengo

Hoje às 16:00 Facebook

O guarda-redes Júlio César, que rescindiu contrato com o Benfica há dois meses, vai regressar ao clube brasileiro Flamengo.

"O goleiro Júlio César está de volta ao Flamengo. Depois de 12 anos e uma carreira de muito sucesso na Europa, o jogador volta ao clube onde chegou aos 12 anos, em 1991, e realizou seu primeiro jogo como profissional, em 1997", anunciou, esta segunda-feira, o clube do Rio de Janeiro.

O Benfica anunciou em 28 de novembro de 2017 a rescisão do contrato, por mútuo acordo, com Júlio César, após três épocas e meia ao serviço do clube lisboeta, pelo qual conquistou três campeonatos nacionais, uma Taça de Portugal, uma Taça da Liga e uma Supertaça.

O veterano guarda-redes, de 38 anos, foi contratado pelo Benfica na temporada 2014/2015, após ter sido emprestado pelo Queens Park Rangers ao Toronto F. C. e depois de já ter conquistado os títulos mais significativos da carreira em representação do Inter de Milão.

Em Milão, Júlio César sagrou-se campeão italiano por cinco vezes, duas das quais sob o comando do treinador português José Mourinho, que também levou o clube à conquista da Liga dos Campeões, em 2010, tendo o guardião vencido ainda o Mundial de clubes naquele ano.

Com 87 internacionalizações pela seleção do Brasil, Júlio César apenas representou o Flamengo no seu país natal, tendo disputado 284 jogos com a camisola do Mengão, a última em 2004.