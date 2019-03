Júlio Mendes anuncia que dívida do Sporting por Raphinha é caso resolvido

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 14:18 Facebook

O presidente do Vitória de Guimarães anunciou, esta quarta-feira, que os vimaranenses chegaram a acordo com o Sporting relativamente à dívida de Raphinha.

Durante o anúncio da renovação do contrato de patrocínio do clube vimaranense com a Macron, Júlio Mendes, presidente do Vitória de Guimarães, revelou que já houve acordo com o Sporting e que o clube leonino "cumpriu o que estava delineado".

"Reuni com o presidente do Sporting e foi desenhada uma solução para o problema em mãos. Percebemos que deveríamos criar condições para o Sporting cumprir os seus compromissos. Este acordo foi passado para o papel e o Sporting cumpriu o que estava acordado. Há questões de detalhe ainda a debater mas o essencial está ultrapassado", disse Júlio Mendes.

A SAD vimaranense fez entrar, no dia 6 de março, um pedido de insolvência da SAD leonina no Juízo de Comércio de Lisboa.

Os minhotos justificaram, em comunicado, a decisão com uma dívida de cerca de quatro milhões de euros com mais de dois meses de atraso no âmbito da transferência de Raphinha para Alvalade no verão de 2018 - o valor total do acordo é de 6,5 milhões.

No entanto, a 13 de março, o clube vimaranense desistiu do pedido e anunciou o início das negociações.