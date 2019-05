Junior Sena assina duas épocas no Leixões

Arnaldo Martins Hoje às 21:08 Facebook

O extremo cabo-verdiano é o primeiro reforço do clube de Matosinhos para a próxima época.

Junior Sena, de 28 anos, é a primeira cara nova do plantel do Leixões para 2019/20. O extremo, que esta época representa as cores da Académica, assinou por duas temporadas com o clube de Matosinhos.

O cabo verdiano soma 25 jogos e seis golos na presente edição da LigaPro.

O Leixões tem como meta atacar a subida de divisão no próximo ano e está no mercado à procura de reforços de cartaz para construir um plantel ​​​​​​​competitivo.