Juniores do F. C. Porto castigados com jogo à porta fechada

JN Hoje às 18:18 Facebook

Twitter

O F. C. Porto foi castigado com um jogo à porta fechada na sequência dos incidentes ocorridos no final do encontro em casa do Cesarense, a contar para o Campeonato Nacional de Juniores.

A equipa de juniores do F. C. Porto foi condenada a um jogo à porta fechada pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), devido aos incidentes registados no encontro com o Cesarense, realizado a 6 de janeiro deste ano, e que terminou com a vitória da equipa da casa, por 3-1.



Segundo informações recolhidas pelo JN, os dragões apresentaram, esta segunda-feira, uma providência cautelar para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) e vão também avançar com recurso junto da mesma entidade.