Jurgen Klopp aconselhado por "um especialista em F. C. Porto"

Treinador do Liverpool relativiza os duelos do ano passado e toma em consideração as cautelas aconselhadas por um "informador" interno que já trabalhou muitos anos na formação portista.

Em reação ao sorteio dos quartos-de-final da Liga dos Campeões, que reedita os duelos dos "oitavos" da edição 2017-18 do torneio (os "reds" venceram com um total de 5-0, 5-0 no Dragão e 0-0 em Anfield), o treinador da equipa inglesa toma todas as cautelas e contraria a opinião generalizada. "Não podia estar mais longe de pensar que este sorteio foi o melhor", afirma Jurgen Klopp, citado pelo website oficial do Liverpool.

"O que posso dizer? É o F. C. Porto e já jogámos contra eles. Sabemos o quão bons tivemos de ser no ano passado. No final, o resultado acabou por ser estranho. Na segunda mão vimos o caráter do F. C. Porto e a qualidade que possuem. Não podia estar mais longe de achar que foi o melhor sorteio, porque não foi. Foi o sorteio, é o adversário que vamos ter de defrontar e é nisso que vamos pensar quando começarmos a preparação para esta eliminatória", disse Klopp, revelando ter na equipa técnica do clube "um especialista" muito habilitado para analisar o campeão português.

"Temos um especialista em F. C. Porto na nossa equipa, o Pep Ljinders, que esteve lá no passado e fala sempre com muito respeito pelo clube. Teremos muita informação e é disso que precisamos antes de um jogo. Mas vamos ter que prepará-lo e depois jogá-lo", concluiu Klopp, referindo-se ao técnico ao holandês que passou cinco épocas no Olival, entre 2009 e 2014, nos sub-14, nos sub-19 e na equipa B e que chegou a ser o coordenador de todas as equipas da formação do F.C. Porto.

A Pep Ljinders, que chegou ao Porto com os conhecimentos e a experiência acumulada na então vanguardista formação do PSV Eindhoven, ficou a dever-se o aparecimento de alguns dos melhores jogadores formados Olival na última década. Rúben Neves é só exemplo de maior sucesso, numa lista que inclui jogadores internacionais como Rafa Soares, Podstawski, Francisco Ramos, Tozé, Fábio Martins ou Gonçalo Paciência.