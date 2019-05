Jurgen Klopp assegura que Salah "está bem"

Hoje às 00:16 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador do Liverpool, Jurgen Klopp, desvalorizou este sábado a lesão do avançado Mohamed Salah, afirmando que o egípcio "está bem", após ter saído em maca na 37.ª jornada da Liga inglesa, frente ao Newcastle.

"Viu o final do jogo no balneário. Está bem", assegurou o técnico, após o triunfo por 3-2 na visita ao St. James Park, que permitiu recuperar, provisoriamente, a liderança.

Os reds somam 94 pontos, mais dois do que o Manchester City, que, na segunda-feira, pode recuperar o comando na receção ao Leicester.

Salah foi retirado em maca ao minuto 73, após ter sofrido um choque no ar com o guarda-redes Martin Dubravka: saiu em lágrimas e foi examinado ainda no estádio, contudo o treinador revelou-se tranquilo.

Além de lutar pelo título de futebol em Inglaterra, o Liverpool está nas meias-finais da Liga dos Campeões - afastou o F. C. Porto nos quartos -, nas quais tem de recuperar em casa da pesada derrota por 3-0 em casa do FC Barcelona.