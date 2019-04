Jurgen Klopp: "Jogadores do F. C. Porto fizeram grande trabalho"

JN Ontem às 23:20 Facebook

Jurgen Klopp era, naturalmente, um treinador satisfeito com o apuramento do Liverpool para as meias-finais da Liga dos Campeões. Ainda assim, o técnico da formação inglesa elogiou o F. C. Porto.

"Gosto muito da equipa do F. C. Porto. Os jogadores fizeram um grande trabalho, incrível como jogaram. Senti o crer deles", afirmou Jurgen Klopp, após o triunfo, por 4-1, no Estádio do Dragão.

"Foi um jogo muito difícil porque eles conseguiam aparecer muitas vezes e mostraram capacidade para ganhar segundas bolas. Obviamente, não conseguiram manter esse registo e tentámos aproveitar os contra-ataques. Mudámos algumas coisas no início da segunda parte e estivemos melhor. Danilo e Herrera não podiam estar ao nível da primeira parte", sublinhou.

Recorde-se que o Liverpool, vice-campeão da Europa, vai defrontar o Barcelona nas meias-finais, após os catalães terem afastado o Manchester United nos quartos de final.