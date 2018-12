Justiça desportiva pode condenar a SAD do Benfica no "e-Toupeira"

Nuno Barbosa Hoje às 10:06 Facebook

A juíza Ana Peres considerou que "os crimes imputados a Paulo Gonçalves nada têm a ver com os interesses da pessoa coletiva" e, por isso, a SAD do Benfica foi absolvida da totalidade das acusações que lhe eram imputadas no âmbito do caso e-Toupeira.

No entanto, nesse e noutros aspetos, a justiça desportiva poderá ter uma interpretação diferente da que foi anunciada pelo Tribunal Central de Instrução Criminal de Lisboa e, por isso, a sociedade dos encarnados ainda poderá vir a ser condenada por corrupção.

"O Conselho de Disciplina e o Tribunal podem chegar à mesma decisão - cometimento de uma infração disciplinar e de um crime de corrupção ou arquivamento (absolvição) - ou não, podendo assistir-se a um arquivamento de um lado e a uma condenação de outro", pode ler-se no relatório de atividades do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), relativo às duas últimas épocas desportivas.

O F. C. Porto, pela voz do diretor de Comunicação e Informação, Francisco J. Marques, desafiou a justiça desportiva a agir contra a SAD do Benfica, "porque há uma acusação de corrupção sobre um dirigente desportivo à data dos factos", referindo-se ao ex-assessor jurídico do Benfica Paulo Gonçalves. No entanto, ao que apurou o JN, uma decisão quanto a este caso, que será tomada pelo CD da FPF, carece ainda da chegada àquela entidade do processo com os resultados da investigação que vem sendo feita pela Comissão de Instrutores da Liga, que funciona, neste caso, mais ou menos como o Ministério Público. Depois, tudo será analisado pelo CD que, posteriormente, procederá à acusação, arquivamento ou outra qualquer medida.

Não havendo um tempo estipulado para este processo de inquérito por parte da Liga, sabe-se, no entanto, que a Comissão de Instrutores não tem os mesmos meios de investigação do Ministério Público e que, portanto, os tempos de ação tendem a ser maiores. O JN ainda tentou perceber, junto da Liga, se haveria um prazo para este caso, mas até ao fecho da edição não recebemos qualquer resposta.

Em suma, entre justiça desportiva e civil, podem resultar três cenários: a SAD do Benfica ter duas condenações, duas absolvições ou uma condenação e uma absolvição. Tudo isto faz com que especialistas ouvidos pelo JN argumentem que o Benfica, de momento, apenas se libertou de uma condenação de natureza penal, mas pode até estar mais perto de uma condenação desportiva.

Outros casos

E-mails - O Benfica está a ser investigado no caso dos e-mails, suspeito de ter criado uma rede para obter vantagens juntos dos árbitros.

Mala Ciao - O clube da Luz aparece referenciado neste processo, que investiga empréstimos de jogadores a clubes da Liga.

Fraude fiscal - Uma transferência de 1,9 milhões de euros do Benfica para uma empresa de informática está a ser investigada, por suspeita de fraude fiscal