A justiça sérvia ordenou a detenção por 30 dias do árbitro Srdjan Obradovic, detido na terça-feira sob suspeita de ter favorecido a equipa de futebol do Spartak Subotica na luta pela qualificação europeia.

A decisão foi tomada por um tribunal em Novi Sad e visa prevenir que o árbitro "possa influenciar testemunhas envolvidas no processo sob investigação", referiu a porta-voz Ivana Karapandzic, escusando-se a adiantar pormenores sobre o caso.

Srdjan Obradovic, de 48 anos, detido na terça-feira pela Policia sérvia, é suspeito de ter "cometido um ilícito criminal", ao "favorecer a equipa anfitriã" no jogo entre o Spartak Subotica e o Radnicki Nis, do campeonato de futebol local.

A polícia indicou que Obradovic "abusou criminalmente da sua posição de árbitro" ao atribuir uma grande penalidade ao Spartak Subotica, por um contacto da bola na mão de um defesa do Radnicki Nis dentro da sua área, que as imagens televisivas demonstram não ter existido.

O Spartak Subotica, em luta com o Radnicki Nis por um lugar de acesso à Liga Europa, venceu o jogo por 2-0, com dois golos de grande penalidade marcados por Nemanja Nikolic, aos 66 e 79 minutos, já depois de o avançado da equipa visitante Milan Pavkov ter sido expulso, aos 49.

O triunfo permitiu ao Spartak segurar o terceiro lugar do campeonato sérvio, com 37 pontos - que dá acesso à Liga Europa - com três pontos de vantagem sobre o Radnicki Nis, quarto, com 34.