Juvenil do F. C. Porto agredido em Braga

Um jogador juvenil do Futebol Clube do Porto, de 16 anos, foi, neste domingo, agredido em Braga, no fim do jogo que os portistas venceram por 1-2 ao Sporting Clube de Braga.

Edgar Pereira, que não fazia parte dos convocados para o jogo, sofreu uma agressão no rosto quando, alegadamente, ao sair da zona dos balneários, se dirigiu para o local em que os dragões festejavam a vitória junto dos espectadores afetos ao Braga.

A agressão foi cometida na sequência de confrontos no campo principal da nova Cidade Desportiva do Braga e só não atingiu maiores proporções devido à pronta intervenção da PSP e da equipa de assistentes da empresa de segurança privada Anthea.

O árbitro aveirense José Laranjeira, assim como os dois assistentes, Duarte Santos e Paulo Santos, também ajudaram a acalmar os ânimos, não tendo o atleta recorrido ao Hospital de Braga. O avançado foi assistido no local pelo fisioterapeuta dos dragões, José Ribeiro.

Segundo o JN apurou junto de fontes policiais, o Futebol Clube do Porto não apresentou queixa, assim como os familiares do futebolista, ficando os desenvolvimentos do caso dependentes agora dos relatórios do árbitro e do chefe da PSP presente no local.