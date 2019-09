Juventude canarinha coloca Real Madrid na liderança da Liga espanhola

Ontem às 23:02 Facebook

O Real Madrid isolou-se esta quarta-feira na liderança da Liga espanhola, ao vencer por 2-0 na receção ao Osasuna, com golos dos jovens brasileiros Vinícius Júnior e Rodrygo, em jogo da sexta jornada.

No Santiago Bernabéu, Vinícius Júnior, de 19 anos, adiantou os merengues, aos 36 minutos, antes de ser rendido pelo compatriota Rodrygo, de 18, que acabaria por consumar o triunfo um minuto depois de entrar em campo, aos 72.

Este foi, de resto, o primeiro jogo oficial de Rodrygo com a camisola do Real Madrid, depois de ter sido contratado ao Santos, por 45 milhões de euros.

A formação madrilena isolou-se na liderança da Liga espanhola, com 14 pontos, mais um do que o Atlético de Madrid, que horas antes venceu em Maiorca, por 2-0, numa partida em que o internacional português João Félix anotou o segundo tento dos 'colchoneros', aos 65 minutos, depois de Diego Costa ter inaugurado o marcador, aos 26.

Já o Athletic Bilbau empatou 1-1 no terreno do lanterna-vermelha Leganés e baixou ao terceiro lugar, com 12 pontos. Raúl Garcia colocou a equipa basca na frente aos 59 minutos, na conversão de uma grande penalidade, só que a vantagem durou apenas dois minutos, já que Óscar Rodríguez empatou o jogo aos 61, num livre direto cobrado de forma exímia.

O lateral-esquerdo internacional português Kévin Rodrigues foi titular no Leganés e completou os 90 minutos.

No outro jogo do dia, o Valência, com o lateral luso Thierry Correia de início, deu sequência à má fase que tem vivido no campeonato e deixou-se empatar 3-3 com o Getafe, em casa, somando o terceiro jogo seguido sem vencer na prova, na qual ocupa a 13.ª posição.

Jaime Mata adiantou os visitantes logo no primeiro minuto, mas o conjunto che deu a volta graças ao 'bis' do argentino Maxi Gómez, aos 30 e 34 minutos, e ao tento do jovem sul-coreano Kangin Lee, aos 39, ele que seria rendido pelo internacional português Gonçalo Guedes no segundo tempo.

Contudo, a equipa dos arredores de Madrid conseguiu chegar ao empate por intermédio de Jason Rameseiro e Ángel Rodríguez, aos 66 e 69 minutos, respetivamente.

A sexta ronda da Liga espanhola encerra na quinta-feira, com os jogos Eibar-Sevilha, Celta de Vigo-Espanyol e Real Sociedad-Alavés.