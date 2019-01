Juventus avança para os quartos de final da Taça

Hoje às 22:26 Facebook

Cristiano Ronaldo jogou só meia hora, mas o heptacampeão de Itália venceu este sábado em Bolonha com as segundas linhas e apurou-se para os quartos de final da Taça de Itália.

Em vésperas de disputar a final da Supertaça de Itália, com o Milan, na quarta-feira, na Arábia Saudita, o treinador Massimiliano Allegri poupou muitos titulares no desafio dos oitavos de final da "Coppa". Brilharam Bernardeschi e Moise Keane, autores dos golos do triunfo, por 2-0.

Nos quartos de final, a 30 deste mês, a Juventus jogará com o vencedor do Cagliari-Atalanta, marcado para este domingo.

O Milan (2-0 à Sampdoria, em Génova) e a Lazio (4-1 ao Novara) também estão já qualificados.