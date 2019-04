Juventus cai na bolsa, Nápoles festeja com fogo de artifício

Hoje às 11:33 Facebook

Derrotado e afastado da Champions pelo Ajax, o heptacampeão italiano sofreu mais um dissabor. Na Bolsa de Milão, as ações do clube desceram 20,92%. Já em Nápoles, houve fogo de artifício.

A queda bolsista desta quarta-feira regista-se precisamente 24 horas depois de as ações da Juventus terem registado, antes do jogo com o Ajax, um máximo histórico de 1,706 euros. Agora, valem 1,356 euros.

Efeito inverso verificou-se em Amesterdão, onde o papel do Ajax se valorizou 8%.

A queda da "Vechia Signora" não foi só desgraças. Mesmo em Itália, foi muito celebrada. Houve fogo no Vesúvio, literalmente, porque o Nápoles celebrou a derrota do "inimigo" figadal do Norte com a devida exuberância pirotécnica.