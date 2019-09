Juventus cede os primeiros pontos na visita a Florença

Hoje às 18:27 Facebook

A Juventus cedeu este sábado os primeiros pontos na Liga italiana, ao empatar a zero na visita ao terreno da Fiorentina, em jogo da terceira jornada.

Os octocampeões transalpinos, com o internacional português Cristiano Ronaldo a tempo inteiro, não conseguiram ultrapassar a organização defensiva do conjunto viola e poucas situações criaram durante todo o encontro.

Os bianconeri, que na quarta-feira jogam no reduto do Atlético de Madrid, na primeira jornada do grupo D da Liga dos Campeões, perderam Douglas Costa e Pjanic no primeiro tempo, ambos por lesão, tal como Danilo, na etapa complementar.

Com este empate, a Juventus lidera a prova, com sete pontos, mas pode ser ultrapassada pelo Inter de Milão, que tem seis e recebe a Udinese, a partir das 19.45 horas