Juventus e M. City juntam-se a Real Madrid e Liverpool nos "quartos"

Ontem às 22:16 Facebook

Twitter

A Juventus, vencedora em Londres, e o Manchester City, apesar de derrotado pelo Basileia, juntaram-se esta quarta-feira a Real Madrid e Liverpool nos quartos-de-final da Liga dos Campeões.

A equipa italiana, que empatou 2-2 em casa com o Tottenham na primeira mão, foi vencer a Londres por 2-1, num encontro em que até esteve a perder, depois de Son inaugurar o marcador, aos 39 minutos, tendo os transalpinos, finalistas da última edição, virado o marcador na segunda metade, com golos de Higuain e Dybala no espaço de três minutos, aos 64 e 67, respetivamente.

No outro jogo desta quarta-feira, a eliminatória já se encontrava praticamente decidida a favor do Manchester City, que venceu em casa do Basileia por 4-0 na primeira mão, tendo perdido por 2-1 na receção aos suíços.

A equipa inglesa, com muitas alterações na sua composição, até começou melhor e adiantou-se no marcador logo aos oito minutos, por Gabriel Jesus, a passe do português Bernardo Silva, mas os helvéticos, mesmo já eliminados, não se deixaram abater e saíram de Manchester com uma histórica vitória por 2-1, com a reviravolta a ser protagonizada por Elyounoussi (17) e Lang (71).