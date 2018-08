Juventus empata em Roma e é campeã pela sétima vez consecutiva

13 Maio 2018 às 23:26 Facebook

A Juventus sagrou-se, este domingo, heptacampeã italiana, após um empate (0-0) em Roma, de nada valendo o triunfo do Nápoles por 2-0 na visita à Sampdoria na 37.ª e penúltima jornada.

O sétimo título consecutivo da vecchia signora, 34.º da história, surge depois de a equipa de Massimiliano Allegri ter conquistado já a Taça de Itália. A formação de Turim soma 82 pontos, mais quatro do que o Nápoles.

No jogo do título, a Juve tinha pela frente uma Roma à procura de confirmar o terceiro lugar, horas após o empate da Lazio no terreno do Crotone (2-2).

A Roma, que a partir dos 68 minutos perdeu o médio Radja Nainggolan, expulso, e a Juventus anularam-se, e a festa foi apenas para os forasteiros.

Com o lateral Mário Rui no onze, o Nápoles começou a construir o triunfo com um remate do avançado polaco Arkadiusz Milik (72), à entrada da área, e confirmou-o com um cabeceamento certeiro do defesa espanhol Raúl Albiol (80), na sequência de um canto.

Na luta direta pelo sexto lugar Europeu, a Atalanta não conseguiu vencer em casa o AC Milan, que teve André Silva no banco, e que parte para a derradeira jornada com um ponto de avanço.

O jovem médio marfinense Franck Yannick Kessié (60) colocou os forasteiros na frente com remate à entrada da área, mas a Atalanta empatou em cabeceamento do experiente lateral Andrea Masiello (90+2), com culpas para o guarda-redes Donnarumma.

O AC Milan, que tem mais um ponto, termina o campeonato em casa com a Fiorentina, enquanto a Atalanta visita o Cagliari.

Horas antes, a Lazio, em que alinha o português Nani, desperdiçou a oportunidade de assegurar um lugar na Liga dos Campeões, ao empatar 2-2 na visita ao Crotone, desperdiçando a derrota sofrida no sábado pelo Inter Milão, o seu adversário direto na luta pelo quarto lugar, e ficou com apenas três pontos de vantagem sobre os milaneses, que perderam por 2-1 com o Sassuolo nesta 37.ª ronda.

A última jornada será decisiva para atribuir o quarto lugar da liga italiana e para ditar o clube que se vai juntar à Juventus, ao Nápoles e à Roma na liga 'milionária'.

Lazio e Inter Milão defrontam-se no próximo fim de semana, na última jornada, estando os milaneses obrigados a vencer para assegurarem o quarto lugar. Nesse caso, com as duas equipas em igualdade, os nerazzurri terão vantagem no confronto direto, já que o encontro da primeira volta terminou sem golos.