Juventus oficializa Sarri e Abramovich já escolheu novo técnico

Neste domingo, a Juventus anunciou novo treinador: Maurizio Sarri deixa o Chelsea para regressar a Itália. Nos blues, Lampard pode assumir o comando técnico do Chelsea e regressar a uma casa que bem conhece.

F. C. Porto: Buffon, recentemente apontado ao F. C. Porto, explicou este domingo a saída do PSG e disse ter boas propostas. "Há cinco meses que o PSG me tinha dito que, quando acabasse o campeonato, me ia propor o papel de segundo guarda-redes. Desde janeiro que andei a pensar nisso e cheguei à conclusão de que não era o que eu queria. Está tudo em aberto e tudo pode ficar fechado em 12 meses ou em 15 dias. Chegaram algumas boas propostas, mas se sentir falta daquilo que quero, admito parar um ano. Um ano de formação", disse em entrevista ao "Corriere dello Sport".

Benfica: O clube encarnado quer contratar Pedro Neto e Bruno Jordão. Ao jornal "O Jogo", Igli Tare, diretor desportivo da Lazio, confirmou que o negócio está bem encaminhado: "Neste momento estamos num bom ponto, mas temos de ver. Temos de falar de novo. Não fomos nós que dissemos que queríamos vender, foi o Benfica a demonstrar interesse", disse.

Ainda nas águias, o "Mirror" deu conta de um "plano" do Manchester City para contratar João Félix. Segundo a publicação, o bicampeão inglês está disposto a permitir que o português fique cedido ao Benfica por mais um ano para conseguir baixar a cláusula de rescisão.

Juventus: O clube de Cristiano Ronaldo oficializou este domingo o novo treinador. Maurizio Sarri deixou o comando técnico do Chelsea, clube pelo qual venceu uma Liga Europa, para assumir a Juventus. O treinador italiano assinou um contrato válido até 2022.

No sentido inverso, João Cancelo está a caminho do Manchester City. Segundo o "The Times", a transferência para o clube inglês deverá render 50 milhões à Vecchia Signora, que já tem sucessor para o lugar do português: Kieran Trippier, internacional inglês do Tottenham.

Chelsea: Roman Abramovich já decidiu e Frank Lampard será o novo treinador dos blues. Segundo o "The Times", o negócio está praticamente fechado e Lampard deve assinar por duas temporadas.

Manchester United: Paul Pogba abriu a porta de saída dos red devils. O jogador falou este domingo do futuro e disse esperar ter um novo desafio em breve: "Depois desta época e tudo o que se passou, com a minha época a ser também a minha melhor época... Acho que pode ser um bom momento para ter um novo desafio noutro lugar. Estou a pensar nisso: ter um novo desafio noutro lugar". O médio tem sido associado ao Real Madrid.