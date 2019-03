Juventus, sem Cristiano Ronaldo, vence Empoli e consolida liderança

Hoje às 20:07 Facebook

A Juventus, sem Cristiano Ronaldo, venceu este sábado na receção ao Empoli por 1-0, em jogo da 29.ª jornada da Liga italiana, com um golo do jovem Moise Kean, de 19 anos.

O golo que garantiu os três pontos à vecchia signora surgiu apenas aos 72 minutos, por Kean, que só entrou aos 69, em substituição do médio francês Matuidi, e deu sequência aos dois golos apontados pela Itália.

A formação de Turim não pôde contar com o contributo de Cristiano Ronaldo, que se lesionou no Portugal-Sérvia, disputado no Estádio da Luz, na segunda-feira, a contar para a fase de apuramento para o Euro2020. Já o internacional português João Cancelo jogou durante os 90 minutos.

Com este triunfo, a Juventus passou a somar 78 pontos e dilatou a vantagem sobre o Nápoles, segundo classificado, para 18 pontos, mas a equipa napolitana desloca-se no domingo à capital para defrontar a AS Roma e pode reduzir essa desvantagem.

No outro jogo da 29.ª jornada hoje disputado, a Udinese recebeu e venceu o Génova por 2-0, o que lhe permitiu subir ao 15º lugar, com 28 pontos, enquanto a equipa genovesa ocupa o 12.º, com 33.

Na última partida de hoje, a Sampdoria, nona classificada, com 42 pontos, recebe o AC Milan, quarto, com 51.