Juventus vence e mantém perseguição ao Nápoles

A Juventus manteve-se na perseguição ao Nápoles, líder do campeonato italiano, ao vencer por 1-0 o Génova, em jogo que completou a 21.ª jornada da Serie A.

O golo que deu os três pontos à hexacampeã de Itália foi marcado logo aos 16 minutos por Douglas Costa, após assistência do croata Mario Mandzukic.

Após a partida desta segunda-feira, a equipa comandada por Massimiliano Allegri soma 53 pontos, apenas menos um do que o líder Nápoles, que no domingo foi vencer no terreno da Atalanta, por 1-0, com um golo de Dries Mertens, aos 65 minutos.

O Génova, no qual alinha o português Miguel Veloso, manteve-se na 15.ª posição, com 21 pontos.