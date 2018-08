Juventus vence mas Ronaldo não marca

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:56 Facebook

O mundo estava de olhos postos no primeiro jogo oficial da Juventus, em Verona, frente à Chievo naquela que foi a estreia de Ronaldo pela equipa de Turim. A Vecchia Signora venceu (3-2) mas o craque ainda não fez o gosto ao pé.

Allegri prometeu e cumpriu: no primeiro jogo oficial da equipa de Turim, o onze da Juventus contou com João Cancelo e Cristiano Ronaldo. Mas ainda não foi este sábado que o craque mostrou a veia goleadora a que tem habituado.

Num jogo sofrido, a Juventus chegou à vantagem logo aos três minutos: livre batido para a área, ao segundo poste, com Chiellini a dar de cabeça para Khedira, que atirou sem hipóteses de defesa de Sorrentino. Contudo, o que parecia ser um jogo tranquilo para a equipa de Allegri, revelou-se mais complicado do que se esperava.

Ao minuto 38, no primeiro remate à baliza, a equipa da casa chegou ao empate: cruzamento desde a esquerda por parte de Giaccherini e muito bem respondido por Stepinski, com um cabeceamento que deixou Szczesny colado ao relvado. E a abrir a segunda parte, a reviravolta: João Cancelo, aos 54 minutos, cometeu uma grande penalidade e Giaccherini, na conversão do castigo máximo, não perdoou.

Aos 66 minutos, Ronaldo esteve muito perto de igualar o marcador, após um remate fortíssimo mas valeu a atenção do guarda-redes. O avançado português teve a melhor oportunidade do encontro aos 69 minutos: Ronaldo ganhou espaço na área e encheu o pé, mas surgiu um corte providencial a afastar o perigo.

Dez minutos depois, Bonucci fez o 2-2 e Mandzukic chegou mesmo, ao minuto 86, a conseguir a reviravolta, mas o árbitro anulou o golo da Juventus depois de uma jogada muita confusa: Ronaldo chocou com o guarda-redes ao primeiro poste, na tentativa de desviar um cruzamento. A bola sobrou para Mandzukic que introduziu a bola na baliza mas, após analisar o lance, o árbitro anulou o golo por falta do português sobre o guarda-redes.

O herói do jogo foi Bernardeschi que, já nos descontos, fez o 3-2 para a Juventus. Alex Sandro, no lado esquerdo da área, trabalhou o lance com paciência e eficácia e cruzou para o coração da área, onde Bernardeschi desviou para o terceiro golo da Juventus.

Vitória dramática da Juventus em casa do Chievo, na estreia de Cristiano Ronaldo.