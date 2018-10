Juventus vence Udinese com golo de Ronaldo

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:49 Facebook

Twitter

Numa semana em que o nome de Cristiano Ronaldo esteve nas luzes da ribalta pelos piores motivos, o português fez o gosto ao pé, este sábado, frente à Udinese em jogo a contar para a oitava jornada da liga italiana.

A Vecchia Signora chegou à vantagem aos 33 minutos, por Bentancur. Após um bom cabeceamento, o médio não deu hipótese de defesa a Scuffet e inaugurou o marcador.

Quatro minutos depois, foi a vez de Cristiano Ronaldo festejar. Após um remate fortíssimo à entrada da área, o português aumentou a vantagem dos forasteiros. É o quarto golo de CR7 ao serviço da Juventus, numa semana em que esteve nas bocas do mundo por ter sido acusado de violação.

O craque português esteve perto de bisar aos 74 minutos. Após uma excelente jogada coletiva da Juventus, Scuffet defendeu o remate do camisola sete em cima da linha de golo. Com este resultado, a Juventus lidera a liga italiana com 24 pontos.