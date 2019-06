K4 500 masculino a 255 milésimos do bronze

Hoje às 09:20 Facebook

O K4 500 metros, composto por Emanuel Silva, João Ribeiro, Messias Baptista e David Varela, foi, esta quinta-feira, quarto na segunda edição dos Jogos Europeus, a 255 milésimos de segundo do bronze.

O quarteto luso, que passou a meio da prova no terceiro lugar, a 490 milésimos da liderança, concluiu em 1.33,976, a 1,600 segundos do ouro da Rússia, que bateu a Alemanha por 165 milésimos.

O K4 500 já tinha conquistado a medalha de bronze no fim de maio na Taça do Mundo de Poznan, na Polónia, dando agora mais um bom indicador para os mundiais de agosto, que apuram para Tóquio 2020.

Portugal tem esta quinta-feira mais cinco finais na canoagem, procurando somar mais medalhas, depois da prata conquistada na quarta-feira por Fernando Pimenta, em K1 1000.

Na prova K4 500 feminino, Portugal terminou em oitavo lugar, longe dos lugares do pódio. A equipa composta por Joana Vasconcelos, Teresa Portela, Francisca Laia e Francisca Carvalho concluiu o desempenho em 1.48,236 minutos, a 6,710 segundos do ouro da Hungria. No segundo posto ficou a Bielorrússia, tendo a Polónia fechado o pódio.