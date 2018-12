Kaká: dos desentendimentos com Mourinho ao gesto de Cristiano Ronaldo

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 17:35 Facebook

O brasileiro Kaká deu uma longa entrevista ao programa "Grande Círculo", da SporTv, na qual recordou a passagem pelo Real Madrid. O ex-jogador brasileiro recordou um gesto de Cristiano Ronaldo e os desentendimentos com José Mourinho na equipa merengue.

O brasileiro, ex-companheiro de Cristiano Ronaldo no Real Madrid, recordou um gesto do craque português durante uma pré-época em Los Angeles e deixou elogios ao camisola sete da Juventus.

"Ronaldo é um fora de série. No dia-a-dia, é um tipo dez estrelas, super atencioso. No balneário já sabemos como ele é, brincávamos com ele por ser vaidoso, mas é um tipo excelente. Estávamos em Los Angeles para fazer a pré-época e ele comprou quinze telemóveis para distribuir pelo pessoal do clube. Coisas básicas do dia-a-dia, mas mostrava sempre o lado humano. Sempre me ajudou muito e incentivava-me nas entrevistas. Os companheiros viam sempre os sacrifícios que fazia para jogar", afirmou.

Na mesma entrevista, o ex-médio brasileiro abordou os desentendimentos que teve com José Mourinho no clube espanhol, devido à falta de oportunidade dada pelo técnico português.

"O meu principal problema no Real Madrid foi a consistência. Primeiro foram as lesões, fiz força para estar no Mundial e depois tive uma lesão no adutor. Apresentei-me pouco antes do Mundial2010 em Curitiba e fiz o tratamento. Depois do Mundial fui operado ao joelho e estive parado durante seis meses. Quando voltei, estava lá Mourinho... O meu problema no Real Madrid foram as questões físicas e a escolha do treinador. Passei três anos a tentar convencer Mourinho a dar-me uma oportunidade, mas a escolha era dele e estava fora do meu alcance. A única coisa que podia fazer era ser um profissional excelente", começou por dizer, garantindo que, ainda assim, não tem qualquer problema com o "special one".

"Estive em Manchester devido a um compromisso publicitário e fiquei no mesmo hotel em que ele vivia. Falámos durante duas horas... Tivemos alguns desentendimentos em Madrid, é certo, porque eu acreditava que tinha que jogar e ele não. Mas eram desentendimentos com respeito. Eu dizia-lhe: 'a escolha é tua, mas creio que podias ter outras opções porque creio que tenho possibilidade de calçar'. E ele não tinha argumentos. Dizia-me que não ia jogar porque o Ozil era melhor para o lugar. Mourinho é o que se vê na televisão, tem momentos explosivos, mas é um tipo inteligente", disse Kaká.