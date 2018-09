Kanté perdeu o comboio e acabou a jantar em casa de um adepto

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:29 Facebook

Conhecido pela humildade e timidez, o Kanté voltou a surpreender: o jogador do Chelsea acabou por aceitar um convite de um adepto para jantar, após ter perdido o comboio.

O médio, atualmente a jogar no Chelsea e campeão mundial, demonstrou uma vez mais o porquê de ser tão acarinhado pelos adeptos. Depois de ter ajudado os blues na vitória (4-1) sobre o Cardiff, no sábado, o francês tentou fazer a ligação ferroviária entre Londres e Paris, mas perdeu o comboio.

No entanto, nem tudo acontece por acaso. Depois de perder o comboio, Kanté dirigiu-se a uma mesquita, onde três adeptos o reconheceram e o abordaram. Pouco depois, um dos admiradores do médio convidou-o para um jantar em casa e o francês não só aceitou, como acabou a jogar FIFA e a ver o programa "Match of The Day", da BBC, com os resumos dos jogos da Liga Inglesa.

O momento, claro está, foi partilhado pelos adeptos nas redes sociais, com muito elogios à humildade do campeão do mundo à mistura. Um serão, no mínimo, improvável.