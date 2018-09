Karatecas de 21 países em Europeu na Maia

Hoje às 17:14 Facebook

De 19 a 23 deste mês, o Complexo de Ténis da Maia recebe o XIX Campeonato da Europa de Karaté Goju-Ryu. Cerca de 900 atletas provenientes de 21 países vão competir pelas medalhas.

Comitivas como as da Croácia e da Roménia, por exemplo, vão apresentar-se com comitivas de mais de 80 elementos.

Entre os competidores, alguns são portadores de deficiência, vertente que tem vindo a ser desenvolvida há já alguns anos.

A organização do evento, da responsabilidade da Liga de Karaté Goju-Ryu, em parceria com o Clube de Karaté da Maia,

destaca, ainda, o facto de as verbas recolhidas na bilheteira reverterem a favor dos Bombeiros Voluntários de Moreira da Maia.

Das delegações que estarão presentes no Europeu, compostas por atletas que vão competir nas vertentes de kata (formas) e kumite (combate), importa referir que, a acompanhar a da Ucrânia, virá o vice-ministro do Desporto.