Karius em lágrimas pede desculpa aos adeptos

Loris Karius, guarda-redes do Liverpool, teve uma noite para esquecer na final da Liga dos Campeões. Em dois dos três golos que sofreu frente ao Real Madrid, o alemão podia ter feito melhor e, no final da partida, mostrou que tinha consciência disso.

Depois de ter chorado e sido confortado por colegas do Liverpool e Real Madrid, Karius dirigiu-se à bancada dos adeptos ingleses e, com as lágrimas a escorrerem pela cara, pediu perdão aos fãs que viram o clube entregar o título de campeão europeu aos espanhóis.