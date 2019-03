Kean não sabe que tratores o pai exige à Juventus

JN Hoje às 19:34 Facebook

O jogador da Juventus diz desconhecer o acordo relacionado com tratores e critica o pai.

O pai de Moise Kean, companheiro de Cristiano Ronaldo na Juventus, queixou-se de ainda não ter recebido dois tratores que terão sido prometidos pelo clube de Turim aquando da renovação do jovem avançado de 19 anos, em 2017. As palavras, no entanto, não caíram bem ao futebolista.

Moise Kean reagiu às palavras do pai no Instagram e não só revelou desconhecer o acordo de que o progenitor fala, como o criticou.

"Tratores? Não sei do que estás a falar. Se sou o homem que sou hoje, agradeço única e exclusivamente à minha mãe. Com isto, penso que está tudo dito. Nunca se esqueçam de quem vos dá comida para comer", escreveu o internacional italiano.