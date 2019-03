Kean quase escapou à Juventus por causa... de um trator agrícola

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:41 Facebook

Moise Kean, de 19 anos, é um dos nomes do momento no futebol italiano. O jovem avançado, que esta semana se estreou pela seleção A com um golo, é companheiro de equipa de Cristiano Ronaldo mas podia ter escapado à vecchia signora em 2017. Tudo por causa de um trator.

Moise Kean. O jovem avançado, de 19 anos, tem estado em destaque e já é considerado a "pérola" do futebol italiano. Comparado a Balotelli, Kean, jogador da Juventus, estreou-se a titular na equipa de Turim com dois golos e uma assistência frente à Udinese. A acrescentar a tal marca, esta semana voltou a marcar pela seleção italiana, logo na estreia.

E se a equipa de Cristiano Ronaldo deverá estar feliz por ter tal talento no plantel, a verdade é que o jovem avançado esteve, em 2017, com um pé fora da equipa de Turim, quando renovou. E engane-se quem pense que tenha sido por alguma cláusula do contrato. Foi, nada mais, nada menos, devido a um trator.

Quando Kean negociava, em 2017, a extensão de contrato até 2020 - que acabou por assinar -, o pai do jogador exigiu um trator e as conversações tiveram momentos complicados.

"A Juve ofereceu um contrato de 700 mil euros por ano, bastante bom. Mas o problema é que me prometeram um trator para o meu negócio agrícola na Costa do Marfim e agora dizem que não há dinheiro para isso. Tenho vários hectares de terra no meu país e quero cultivar arroz e milho. Pedi a maquinaria e disseram-me que não haveria nenhum problema, mas agora as coisas mudaram", disse na altura Biorou Kean, pai do avançado.

No entanto, tudo acabou por se resolver e Moise Kean, que fez toda a formação na Juventus, leva três golos em sete jogos esta temporada.