Keiser: "Esperamos ganhar ao Qarabag com futebol atraente"

JN Hoje às 16:38 Facebook

Twitter

Na antevisão da 5.ª jornada da fase de grupos da Liga Europa, o treinador do Sporting, Marcel Keizer, vincou a importância de bater o Qarabag, esta quinta-feira, em Baku, para selar o apuramento rumo à próxima fase. O técnico leonino desvalorizou a ajuda que o Arsenal pode dar se ganhar ao Vorskla Poltava.

"Esperamos ganhar com futebol atraente, mas o objetivo principal é vencer", disse Keizer, esta quarta-feira, no estádio Olímpico de Baku, explicando que a outra partida do Grupo E não lhe tira o sono: "Quando o jogo começar, vamos concentrar-nos apenas em nós. Se temos ajuda do Arsenal? É sempre bem-vinda, mas não é para isso que estamos aqui. Para nós, o importante é conseguirmos um bom resultado".

Já sobre possíveis mudanças no onze inicial, o holandês fugiu ao tema, mas deu a entender que não são de esperar grandes alterações na formação titular em relação à última partida - com o Lusitano Vildemoinhos, para a Taça de Portugal (4-1). "Quando mais tempo se trabalha, mais conheço os jogadores. Aprendemos todos os dias uns com os outros. Penso que mudar a forma de jogar não está relacionada com a mudança de jogadores".

Por fim, sobre o adversário desta quinta-feira, Keizer resumiu o Qarabag da seguinte forma: "É uma equipa que pratica futebol moderno, boa em posse de bola. As duas equipas vão querer ganhar".