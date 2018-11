Keita suspenso pela FIFA por quatro meses

JN Hoje às 18:07 Facebook

Em causa estão irregularidades numa transferência de Keita, em 2016, do Ermis Araddipou para o St. Poulten.

Alhassane Keita, avançado do Belenenses, foi suspenso por quatro meses pela FIFA, com efeitos imediatos, e já não vai poder jogar, esta sexta-feira, contra o Santa Clara, nos Açores, para a 11.ª jornada da Liga.

Segundo avança o jornal digital "Maisfutebol", em causa estarão alegadas irregularidades na transferência de Keita do Ermis Araddipou, do Chipre, para o St. Polten, da Áustria, em 2016. Keita terá seguido para o emblema austríaco para a época de 2016/17, quando ainda tinha um segundo ano de contrato com o emblema cipriota, facto que terá resultado na queixa por parte do Ermis Aradippou.

Keita está no Belenenses desde o início desta temporada e soma cinco golos em 14 partidas. O embate entre os açorianos do Santa Clara e os lisboetas do Belenenses decorre, esta sexta-feira, às 20.30 horas, em São Miguel, nos Açores.