Keizer: "A equipa trabalha para si, não para as individualidades"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:28 Facebook

Twitter

Partilhar

Após a goleada frente ao Belenenses no Jamor, Keizer destacou o regresso de Bas Dost. O avançado holandês regressou aos relvados dois meses depois e voltou a marcar.

O Sporting goleou (8-1) o Belenenses este domingo no Jamor e reforçou o terceiro lugar na Liga. No final do encontro, Marcel Keizer, treinador dos leões, considerou que o jogo ficou "diferente" após a expulsão de Muriel.

"Foi diferente depois do cartão vermelho, mas também resultou de uma boa jogada nossa. Acontece no futebol. Pressionámos bem, marcámos muitos golos e foi bom para nós. O futebol é mesmo assim. Quem nos pode bater? Não pensamos assim. Estamos a melhorar, pressionámos e desfrutámos do jogo. A equipa trabalha para si, não para as individualidades", defendeu o técnico, destacando o regresso de Bas Dost, que voltou a fazer o gosto ao pé mais de dois meses depois.

"O regresso dele foi bom para todos. Marcou de novo depois de algum tempo. Precisamos dele, mas temos de ter cuidado. Ainda está a treinar de forma diferente", concluiu.