Keizer: "Antes do vermelho não tivemos problemas"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:10 Facebook

Twitter

Partilhar

Após o empate frente ao Tondela, Marcel Keizer, treinador do Sporting, considerou que a expulsão de Ristovski condicionou o jogo dos leões.

"Antes do cartão vermelho não tivemos problemas. Mas depois tivemos de correr mais, os jogadores fizeram tudo o que podiam, criámos as melhores oportunidades, mas não marcámos", começou por dizer o treinador holandês, sem ainda abordar a última jornada da liga, frente ao F. C. Porto.

"O jogo acabou há cinco minutos, ainda não pensei nisso, vamos ver esta semana, temos jogadores suspensos e por isso vai haver alterações", atirou.

O Sporting empatou (1-1) este sábado, em Alvalade, em jogo a contar para a 32.ª jornada. Bruno Fernandes e Tomané marcaram os golos do encontro. Os leões ficaram reduzidos a dez após a expulsão de Ristovski ainda na primeira parte.