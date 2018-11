Keizer aposta em André Pinto para a estreia europeia pelos leões

Hoje às 16:45 Facebook

Marcel Keizer, novo treinador do Sporting, vai apostar em André Pinto no lugar do castigado Mathieu, no jogo a disputar nesta quinta-feira (17.55 horas, SportTV, SIC) em Baku, Azerbaijão, frente ao Qarabag, a contar para a quinta jornada da Liga Europa de futebol. O desafio marca a estreia europeia do novo técnico sportinguista.

Depois do primeiro jogo oficial, no passado sábado, em Viseu, contra o Lusitano de Vildemoinhos, para a Taça de Portugal (vitória por 4-1), Marcel Keizer faz desta feita o batismo europeu pela equipa sportinguista.

O técnico holandês aposta quase no mesmo onze do jogo inaugural, sendo a exceção a colocação de André Pinto no eixo defensivo central, ao lado de Coates, isto dado que Mathieu, que foi utilizado em Viseu, está castigado.

Com sete pontos após quatro jogos, o Sporting ocupa o segundo lugar do grupo E da Liga Europa, a três pontos do líder Arsenal. Já Vorskla e Qarabag ocupam as últimas posições, ambos com três pontos. Em caso de triunfo, a equipa leonina garante a qualificação antecipada para os dezasseis avos de final da competição.

Onze inicial do Sporting: Renan Ribeiro; Bruno Gaspar, Coates, André Pinto e Jefferson; Gudelj, Bruno Fernandes e Wendell; Nani, Diaby e Bas Dost.