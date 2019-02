Keizer aposta em Jefferson em vez de Acuña

JN Hoje às 16:50 Facebook

Em comparação com o jogo com o Braga, o Sporting apresenta uma alteração nos titulares, com Jefferson a jogar de início em vez de Acuña, que foi expulso na primeira mão com o Villarreal.

Marcel Keizer volta a apostar no esquema tático que deu bom resultado frente ao Braga. A única alteração no onze, em comparação com o último jogo, é a entrada de Jefferson para o lugar de Acuña, que cumpre castigo.

Recorde-se que o Sporting parte para o jogo frente ao Villarreal, referente à segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa, com a desvantagem de um golo, após a derrota em Alvalade, por 1-0, há uma semana.

Onze do Sporting: Renan; Ilori, Coates, Jefferson, Ristovski, Gudelj, Wendel, Borja, Bruno Fernandes, Bas Dost, Diaby.

Onze do Villarreal: Andrés Fernández; Mario Gaspar, Ramiro Funes Mori, Victor Ruiz, Gerard Moreno, Pablo Fornals, Manu Trigueros, Miguel Llambrich, Alfonso Pedraza, Javi Fuego, Daniel Raba.