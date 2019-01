Keizer aposta no onze de gala para a receção ao Moreirense

Hoje às 17:04 Facebook

Treinador do Sporting não entra em poupanças no jogo com os cónegos. Ristovski no lugar de Bruno Gaspar.

A meia-final da Taça da Liga, na quarta-feira, ainda não está no pensamento de Marcel Keizer. Pelo menos no que respeita a poupanças, já que o técnico leonino vai apresentar o onze mais forte na receção ao Moreirense, jogo cujo pontapé de saída está marcado para as 18 horas.

Sporting: Renan; Ristovski, Coates, Mathieu e Acuña; Gudelj, Wendel e Bruno Fernandes; Diaby, Nani e Bas Dost

Moreirense: Jhonatan; D'Alberto, Iago dos Santos, Halliche e Rúben Lima; Loum e Fábio Pacheco; Arsénio, Chiquinho e Pedro Nuno; Heriberto