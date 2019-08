Keizer: "Bas Dost disse-me em maio que tentaria sair"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 17:29 Facebook

Depois de ter dito que soube de uma possível saída de Bas Dost do Sporting pelos jornais, Marcel Keizer garantiu este sábado que tudo não passou de um mal-entendido e que já sabia que o avançado queria sair. Plata é a grande novidade na convocatória dos leões.

"Foi um mal-entendido da minha parte. Os jornalistas falam português e às vezes inglês. E eu tenho de traduzir tudo de volta para holandês e depois voltar para inglês. Houve um mal-entendido. Bas Dost disse-me em maio que, se aparecesse um bom clube, ele tentaria sair. Já sabia disso. Estive sempre em contacto com o presidente e o diretor desportivo, penso que isso é normal porque estamos numa janela de transferências e há muito trabalho para fazer todos os dias", começou por dizer o treinador da conferência de imprensa de antevisão ao encontro de domingo, frente ao Portimonense.

Keizer afirmou ainda que espera pela chegada de um avançado, apesar de haver outras possíveis soluções no plantel."Temos Luiz Phellype. O avançado virá, não tenho dúvidas. É sempre diferente nestas janelas de mercado. Aconteceu com Dala, estava cá e foi embora... É difícil, mas não é uma desculpa, acontece a todos. Com janela aberta podem sair. Temos opções, Luiz Phellype e Vietto , que também joga a nove. Vamos ver, mas temos opções. Não podemos comprar qualquer um, financeiramente, temos de ver o que há no mercado. Não estou preocupado, irá encaixar no sistema", acrescentou.

Relativamente ao jogo, Keizer espera um jogo "difícil", frente a uma equipa "que esteve bem contra os grandes na época passada". Na lista de convocados para o duelo em Portimão, destaca-se a chamada de Plata.

"Jogou nos sub-23, esteve bem, é jovem e, como jovem, tem de se escolher o momento certo para entrar na equipa. Faz progressos e merece estar connosco", explicou o treinador.

O Sporting defronta, no domingo, o Portimonense na terceira jornada da Liga. O pontapé de saída está marcado para as 18.30 horas.

Lisa de convocados:

Guarda-redes: Renan, Luís Maximiano e Diogo Sousa

Defesas: Coates, Luís Neto, Mathieu, Borja e Thierry Correia

Médios: Eduardo, Bruno Fernandes, Rafael Camacho, Acuña, Wendel e Doumbia

Avançados: Vietto, Raphinha, Gonzalo Plata, Diaby e Luiz Phellype