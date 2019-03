Keizer: "Bas Dost? Temos de o ajudar porque precisamos dele"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 22:40 Facebook

No final do encontro com o Portimonense, Marcel Keizer afirmou estar "satisfeito" com a exibição dos leões e garantiu que Bas Dost não perdeu a confiança.

"Estou contente com o resultado. Gostei muito dos primeiros quinze minutos, depois disso não foi muito bom e a segunda parte já foi melhor, mais controlada. Mas os primeiros quinze minutos foram os melhores. Depois do intervalo driblámos demasiado e depois perdemos o controlo do jogo. Pedi-lhes que voltassem aos primeiros quinze minutos, que circulassem a bola, fizessem bons passes, fechassem mais as linhas, coisas simples que tínhamos de melhorar", começou por analisar o técnico holandês, não esquecendo Bas Dost, que foi subsituido na segunda parte.

"O Bas Dost já fez muito pelo Sporting, conta com uma grande carreira, mas não me parece que tenha perdido confiança. Isto acontece. Temos é de o ajudar, porque precisamos dele", concluiu.