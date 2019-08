Keizer: "Bruno Fernandes está pronto"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 17:29 Facebook

Depois da goleada (5-0) sofrida pelo Benfica na Supertaça, Keizer admitiu este sábado ter sido uma "semana difícil" para a equipa leonina e garantiu que Bruno Fernandes não ficou afetado por não ser transferido para o futebol inglês.

Bruno Fernandes foi uma das grandes novelas do mercado de transferências na última semana e viu o Sporting rejeitar uma proposta do Tottenham, o que impediu o médio de jogar na Premier League. Apesar da decisão do clube leonino, Keizer garantiu este sábado que o médio não ficou afetado.

"Se ele está afetado psicologicamente? Entendo a pergunta, mas ele é um dos melhores da Liga e mentalmente é muito forte. Estou muito confiante de que está pronto e unido com a equipa", começou por dizer o holandês, explicando a gestão de Vietto.

"Não é fácil porque penso que a melhor posição para ambos [Bruno Fernandes e Vietto] é a dez. Isso torna mais difícil. Testámos, algumas vezes com bons momentos, outras nem tanto. Mas é para isso que serve a pré-época. Talvez um sistema diferente possa ser uma opção, mas vamos ver como vamos jogar amanhã", acrescentou.

Depois da goleada (5-0) sofrida frente ao Benfica, na Supertaça, Keizer admitiu que a semana não foi fácil para o Sporting mas prometeu uma equipa preparada para vencer o Marítimo, no domingo, em jogo a contar para a primeira jornada da Liga.

"Foi uma semana difícil, mas estamos preparados e motivados para começar. Sabemos que o Marítimo é uma equipa muito compacta. Vimos dois ou três jogos deles na pré-época e conhecemos o treinador. Tivemos um mau jogo e um mau resultado. Temos de nos preparar para ganhar no domingo. O Sporting tem sempre esta pressão de ganhar. No primeiro dia depois do jogo, todos estavam desapontados, mas, a partir do terceiro dia, tivemos todos os jogadores disponíveis e o foco foi exclusivo no Marítimo", concluiu.

Marcel Keizer chama Miguel Luís

O médio Miguel Luís foi convocado pelo treinador do Sporting para a visita ao terreno do Marítimo. O internacional sub-20 luso tinha ficado fora dos escolhidos para a Supertaça, frente ao Benfica, regressando agora para a estreia dos leões na Liga.

Fora da deslocação ao Funchal ficou o médio costa-marfinense Idrissa Doumbia, que foi expulso na fase final da partida com os encarnados.

Ristovski e Battaglia, ainda limitados a treino condicionado, continuam ausentes das opções do técnico, tal como Jovane Cabral, que realiza tratamento à lesão tendinosa na coxa esquerda.

Lista dos 18 convocados:

Guarda-redes: Renan e Luís Maximiano.

Defesas: Tiago Ilori, Coates, Luís Neto, Mathieu, Borja e Thierry Correia.

Médios: Eduardo Henrique, Bruno Fernandes, Acuña, Miguel Luís e Wendel.

Avançados: Vietto, Raphinha, Diaby, Bas Dost e Luiz Phellype.

Sporting e Marítimo jogam no domingo, a partir das 18.30 horas, na Madeira.