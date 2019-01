Keizer com duas novidades na lista de convocados

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:09 Facebook

Na antevisão ao encontro com o Belenenses, Keizer anunciou três regressos aos convocados do Sporting e salientou que Francisco Geraldes e Luiz Phellype ainda não estão "burocraticamente" prontos para ir a jogo.

"Montero, Wendel e Nani estão aptos para jogar e isso é bom para nós. Temos muitos jogadores disponíveis. Quanto ao jogo, o Belenenses tem conseguido bons resultados nos últimos encontros. Temos de garantir que fazemos um bom jogo", começou por dizer o técnico holandês, ainda que tenha optado por não chamar o colombiano para o duelo frente ao Belenenses.

Questionado sobre Francisco Geraldes e Luiz Phellype, Keizer considerou que os atletas ainda não estão "burocraticamente" prontos para jogar e recusou fazer uma comparação com o F. C. Porto.

"Fisicamente, Geraldes e Phellype estão bem, a treinar, mas chegaram há pouco tempo para ver o que podem fazer. Temos jogado muito e treinado pouco. Já conhecemos o Geraldes, o Luiz chegou agora. Comparação do Sporting com o F. C. Porto? É difícil dizer porque só vejo os jogos da nossa equipa e do próximo adversário. Ainda não estudei outras equipas. Sei que a nossa equipa está bem, mas podemos fazer melhor. Temos ganho os jogos e para mim a evolução da nossa equipa é o mais importante", concluiu.

Relativamente à lista de convocados, Keizer chamou 19 jogadores. Wendel e Nani são as principais novidades nos eleitos de Keizer, assim como Renan Ribeiro. Wendel lesionou-se a 9 de dezembro, mas está recuperado e pode ser opção para quinta-feira. Montero continua de fora dos convocados e Bruno Fernandes, castigado, não vai a jogo.

Lista de convocados:

- Guarda-redes: Renan, Salin, Luis Maximiano.

- Defesas: Coates, Mathieu, Bruno Gaspar, Ristovski, André Pinto, Jefferson.

- Médios: Petrovic, Miguel Luís, Acuña, Gudelj, Wendel.

- Avançados: Diaby, Nani, Bas Dost, Jovane Cabral, Raphinha.

O Sporting recebe, esta quinta-feira, o Belenenses em jogo a contar para a 15.ª jornada da Liga. O pontapé de saída está marcado para as 18 horas.